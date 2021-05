Tchad: 6 mois de salaire comme indemnité de départ aux députés

Au Tchad, les députés et le personnel des cabinets bénéficieront des indemnités de départ, qui équivalent « à six mois de leurs indemnités de base, indemnités diverses et autres avantages dus à leurs rangs ».

« En effet, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Conseil militaire de transition (CMT) et la promulgation d’une Charte nationale de la transition (CNT), certaines dispositions, en relation avec la fin de la troisième législature, doivent être prises », indique une note circulaire adressée aux députés par le président de l’Assemblée nationale.

Selon la note, qui précise que toutes dispositions sont conformes à l’article 117 alinéa 3 du Règlement intérieur, les députés et le personnel des cabinets bénéficieront des indemnités de départ, qui équivalent « à six mois de leurs indemnités de base, indemnités diverses et autres avantages dus à leurs rangs ».

D’après Alwidha, les députés conserveront leurs passeports diplomatiques ou de service, ainsi que leurs cartes d’identité parlementaires. Ils pourront également conserver leurs écharpes. « Cela étant, les cocardes doivent être impérativement rendues au secrétariat général et le personnel de cabinet recevra des certificats de travail. Sur un autre plan, l’on apprend que les démarches sont en cours pour l’établissement des livrets d’assurance par la CNPS à certains personnels », rapporte le média.

Prenant le pouvoir, le mardi 20 avril 2021, des suite du décès tragique du président Idriss Deby, le Conseil militaire de transition (CMT) avait dissout l’Assemblée nationale avant de la rétablir.