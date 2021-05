Super League: l’UEFA s’attaque officiellement au Real, au Barça et à la Juve

L’UEFA a annoncé ce mercredi 12 mai 2021, l’ouverture d’une enquête disciplinaire officielle sur le Real Madrid, le Barça et la Juventus Turin après la tentative de création de la Super League. Les trois clubs risquent une exclusion de la Ligue des Champions.

Malgré le retrait de 9 des 12 clubs fondateurs, le projet de la Super Ligue est toujours d’actualité. Et pour cause, le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone refusent d’y renoncer définitivement, ce qui a attisé la colère de l’UEFA.

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, l’institution européenne a annoncé avoir lancé la procédure pour sanctionner les clubs en question :

« en accord avec l’article 31 (4) des règles disciplinaires de l’UEFA, le comité d’éthique de l’UEFA et les inspecteurs de discipline ont été nommés pour conduire une investigation disciplinaire vis à vis d’une potentielle violation des règles légales de l’UEFA par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus dans le cadre du projet dénommé « Super League » ». peut on lire dans ce communiqué.

« De plus amples informations sur ce dossier seront communiquées en temps utile », ajoute l’UEFA, sans préciser quelle « potentielle violation du cadre légal de l’UEFA » est reprochée aux trois clubs.

Selon le New York Times, l’enquête de l’UEFA devrait durer un mois, et les 3 clubs concernés risquent jusqu’à 2 ans de suspension de toute compétition européenne. Et quand on connaît la volonté – affichée publiquement – d’Aleksander Ceferin de sanctionner le Real, le Barça et la Juve, autant dire que les présidents de ces clubs ont du souci à se faire.