Super League: L’UEFA et la FIFA attaquer devant la Cour de justice de l’Union Européenne

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont attaqué l’UEFA et la FIFA, devant la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), à propos du projet de la Super League. Ils accusent l’UEFA et la FIFA d’avoir violé les règles européennes sur la concurrence. Cette annonce a été faite, ce lundi 31 mai 2021.

Le remue-ménage autour de la Super League n’est pas prêt de prendre fin. l’UEFA a plusieurs fois expliqué vouloir durement sanctionner les trois clubs toujours liés au projet : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Aleksander Ceferin, le patron de l’institution, voulait notamment une expulsion des compétitions européennes pour deux ans et avait d’ailleurs ouvert une enquête disciplinaire.

Mais les trois géants européens n’ont pas l’intention de se laisser faire et ont contre-attaqué. En effet, les derniers frondeurs ont attaqué l’UEFA et la FIFA devant la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), via le juge d’instruction du Tribunal de Commerce 17 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara.

Les trois clubs accusent l’UEFA et la FIFA d’avoir violé les règles européennes sur la concurrence. En effet, aucune règle des deux institutions de football n’empêche la création de cette Super League. Ce bras de fer entre les derniers frondeurs et l’UEFA et la FIFA est loin d’être terminé.