Super League: la cinglante réponse du Real Madrid, de la Juve et du Barça à l’UEFA

Dans un communiqué commun rendu public, ce mercredi, le Real Madrid, le Barça et la Juventus ont répondu à l’UEFA, qui a ouvert une enquête contre ses trois clubs membres fondateurs du très contesté projet de Super League.

Le Barça, le Real Madrid et la Juventus sont déterminés à aller au bout de leur projet de Super League. Une compétition fermée très décriée en Europe et qui a conduit au retrait de plusieurs de ses membres fondateurs. Alors que l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire contre ses trois clubs, ces derniers continuent de croire en leur projet.

Dans un communiqué commun rendu public, ce mercredi, les trois cadors européens ont invité l’UEFA à renoncer à ces menaces de sanction qui sont « en violation flagrante de la décision des cours de justice, qui ont déjà clairement prononcé un avertissement à l’UEFA de s’abstenir de toute action contre les clubs fondateurs de la Super League, tant que la procédure judiciaire est pendante« .

« Par conséquent, l’ouverture d’un dossier disciplinaire par l’UEFA est totalement incompréhensible et porte directement atteinte à l’état de droit que nous, citoyens de l’Union européenne, avons démocratiquement construit. En outre, cela constitue un manque de respect pour l’autorité des tribunaux eux-mêmes« , lit-on dans le communiqué rapporté par Onze Mondial.

Pour les trois clubs, l’UEFA aurait mieux fait d’étudier comment moderniser le football dans un dialogue ouvert, « Le Barça, la Juve et Madrid, clubs centenaires, ne céderont à aucun type de coercition ou de pression intolérable et continueront de montrer leur ferme volonté de débattre, par dialogue et respect, des solutions urgentes que le monde du football réclame aujourd’hui. Soit nous modernisons le football, soit nous assisterons à sa ruine inévitable », ont-ils conclu.