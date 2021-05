Super League: face aux menaces de l’UEFA, le Real, le Barça et la Juve contre-attaquent

Les trois clubs qui se déclarent encore « membres » de la Super League n’ont pas l’intention de se coucher face aux menaces de l’UEFA. Le Real, le Barça et la Juve ont donc décidé de porter l’affaire devant la justice, d’après les informations de la RTFB, ce mercredi, 13 mai 2021.

L’UEFA a récemment annoncé le début d’une procédure disciplinaire contre les 3 clubs (Real, Barça et Juve), encore impliqués dans le projet de la Super Ligue. Mais cela n’a pas été suffisant pour faire démordre ces équipes qui ont décidé de porter l’affaire devant la justice.

Selon les informations de la RTBF, l’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par les trois clubs européens via le juge d’instruction de Madrid, Manuel Ruiz de Lara.

Il s’agit de contester la prétendue situation de monopole, dont bénéficient la FIFA et l’UEFA, « des entités qui revendiquent la compétence exclusive pour organiser et autoriser des compétitions internationales de clubs de football en Europe et qui interdisent ou s’opposent au développement de la Super League », rapporte le média belge, qui dit s’être procuré le dossier.

Outre la question de la concurrence, cette démarche concerne aussi la légalité des éventuelles sanctions de l’UEFA sur les clubs. « L’importance sociale et économique incontestable, découlant de ce litige et de l’interprétation du droit communautaire, nécessite une résolution rapide de la part de la Cour de justice de l’Union européenne », peut-on lire.

Pour s’attaquer à l’UEFA, le Real Madrid, la Juve et le FC Barcelone se sont entourés d’une équipe juridique, dirigée par Jean-Louis Dupont, avocat célèbre pour avoir été à l’origine de l’arrêt Bosman, en 1995. L’affaire pourrait durer plusieurs mois, précise la RTBF.

Ce feuilleton n’est qu’à son début, et la tendance est claire : les dirigeants du Real, du Barça et de la Juve sont prêts à défier l’instance de football, la plus puissante en Europe, jusqu’au bout.