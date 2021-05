Sommet sur le financement des économies africaines: le président malien, Bah N’Daw, en route pour Paris

Le président malien, Bah N’Daw, a quitté Bamako, ce lundi, à bord d’un vol à destination de Paris, la capitale française. Au pays d’Emmanuel Macron, il prendra part, mardi, au sommet sur le financement des économies africaines.

« Le Président de la transition, Bah N’DAW, a quitté Bamako, ce matin, à destination de Paris où il prendra part, ce mardi 18 mai, au Sommet sur le financement des économies africaines », indique un communiqué de la Présidence malienne. Ce Sommet en format hybride (à la fois présentiel et en visio-conférence), détaille le communiqué, réunira, à Paris, au Grand Palais Ephémère, une trentaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement et dirigeants d’organisations internationales.

A lire aussi: En France, Muhammadu Buhari discutera des questions sécuritaires avec Emmanuel Macron

Ce rendez-vous fait suite à la diffusion d’une tribune de 18 dirigeants africains et européens, publiée le 15 avril 2020, pour une mobilisation de la communauté internationale afin d’affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie du Covid-19, rappelle le communiqué. En marge du sommet, le président malien va également discuter avec des partenaires stratégiques dans l’intérêt supérieur de la nation malienne.