Sommet sur le financement à Paris: le Bénin présent pour une politique de « refinancement des économies africaines »

Le ministre béninois de l’Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation, Romuald Wadagni, est à Paris, sur invitation de la France, pour prendre part au sommet sur le financement des économies africaines, qui débute ce mardi 18 mai 2021.

A l’invitation du président français, Emmanuel Macron, plusieurs chefs d’Etat, notamment africains, et des investisseurs internationaux sont présents à Paris, ce mardi 18 mai 2021, pour parler du ralentissement économique d’après-crise (sanitaire), qui a touché le monde entier et particulièrement le continent africain, qui enregistre en 25 ans, sa première récession et un recul du PIB de 2,1%.

A lire aussi: France – « Sommet sur le financement des économies africaines »: vers une énième désillusion ?

Souvent absent aux sommets sous-régionaux et internationaux, le président béninois, Patrice Talon, s’est fait représenter par son ministre de l’Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation, Romuald Wadagni. Voix dissidente au sein de l’Union africaine qui appelait, il y a un an, à l’annulation de la dette des pays africains, comme principale piste de sortie de la crise, Romuald Wadagni va défendre la vision économique du Bénin, à Paris.

En effet, à Paris, l’émissaire béninois entend défendre une vision qui se repose sur une politique de « refinancement des économies africaines ». Si pour l’heure, aucun détail n’a été donné sur cette politique économique que le Bénin est en passe d’exposer aux yeux du monde, sûrement que le pays va réitérer sa position de non-annulation des dettes africaines.