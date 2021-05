Somalie: le gouvernement annonce la date des élections

Le gouvernement somalien a annoncé, ce jeudi, la tenue des élections nationales « d’ici 60 jours », dont le report avait été source de tension politique dans le pays.

Vers la décrispation de l’impasse politique en Somalie? Après avoir chargé le Premier ministre Mohamed Hussein Roble, d’organiser les élections dans les meilleurs délais, le gouvernement du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, vient de faire une annonce très attendue, à la suite d’une réunion entre tous les responsables politiques, et qui a pris fin, ce jeudi 27 mai 2021.

« Le forum consultatif national s’est mis d’accord sur le fait que les élections se tiendront d’ici 60 jours », a déclaré Abdirahman Yusuf, ministre adjoint de l’Information, lisant un communiqué, ajoutant que les dates exactes seraient déterminées par le comité chargé de l’organisation des élections, le FEIT.

Le Premier ministre a, pour sa part, évoqué « un jour historique », affirmant que les discussions ont été empreintes de « respect, de patience et de compromis », et s’est engagé à superviser le processus électoral, afin que les élections se déroulent dans de meilleures conditions et pour qu’elles soient crédibles, inclusives, pacifiques et transparentes.

Pour rappel, la prolongation, mi-avril dernier, pour deux ans, du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, expiré le 8 février, sans que des élections aient pu être organisées, avait suscité des tensions en Somalie. De violents affrontements ont été enregistrés à Mogadiscio, faisant plusieurs morts et blessés.