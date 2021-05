Situation sociopolitique: le Tchad salue la décision de l’Union africaine

L’Union africaine (UA) a décidé de ne pas sanctionner le Tchad. Au contraire, l’organisation veut accompagner la transition en cours dans le pays, mais sous certaines conditions. Cette décision de l’UA a été saluée par le gouvernement tchadien dans un communiqué officiel.

Signé par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène, le communiqué tchadien « salue vivement la sage décision », prise par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, « remercie et félicite l’Union africaine pour son analyse objective, lucide et pertinente » des événements ayant conduit à la mort du Maréchal du Tchad, à la mise en place d’un Conseil militaire, d’un gouvernement de transition dirigé par un Premier ministre civil et de l’enclenchement d’un processus inclusif de dialogue et de réconciliation nationale.

Dans le communiqué, le Tchad dit vouloir compter sur « l’appui multiforme crucial de l’Union africaine et de l’ensemble de la communauté internationale pour relever les multiples défis liés aux conditions sécuritaires, socio-économiques, financières, sanitaires et humanitaires aggravées par les douloureux événements survenus entre les 11 et 29 avril 2021 ».

Dans son rapport, outre sa décision de ne pas sanctionner le Tchad, l’Union africaine a fait remarquer que la situation tchadienne est particulière. L’organisation africaine a ainsi décidé d’accompagner le pays dans son processus de transition, mais sous certaines conditions. L’UA souhaite, notamment, une transition limitée de 18 mois, appelant les membres du CMT à ne pas se présenter aux prochaines élections.