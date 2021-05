Sierra Leone vs Bénin: la FBF propose la date du 14 juin 2021

La Fédération béninoise de football (FBF) a proposé, à la CAF, la date du 14 juin 2021 pour le match Sierra Léone vs Bénin, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Initialement prévu en mars dernier puis reporté en raison d’un imbroglio autour des tests Covid, le match Sierra Leone vs Bénin, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2021, aura finalement lieu en juin. Alors que des rumeurs ont indiqué, ces derniers jours, que les deux parties auraient saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour régler ce différend, les deux fédérations ont bel et bien accepté de disputer cette rencontre, dont l’issue est la qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique.

Si la rencontre se disputera en juin au cours de la fenêtre internationale, on ne sait jusqu’ici à quelle date et sur quel stade aura lieu le match. La Fédération sierra leonaise de football (SLFA), dont les enceintes ont été récemment inspectées par la CAF, a introduit une requête, demandant de jouer le match entre les 12, 13 et 14 juin sur le Siaka Stevens Stadium. La FBF a, de son côté, proposé la date du 14 juin. Les dates proposées et le lieu feront l’objet d’études auprès de la CAF.

A un point de la qualification

Deuxième du groupe L avec trois points d’avance sur leurs adversaires, les Écureuils n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun.