Sierra Leone vs Bénin: la CAF va inspecter le stade Siaka Stevens de Freetown

La Confédération africaine de football (CAF) va inspecter le stade Siaka Stevens de Freetown, afin d’évaluer son aptitude à recevoir le match Sierra Leone vs Bénin, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022.

Le match Sierra Leone vs Bénin sera-t-il finalement joué à Siaka Stevens Stadium ? Alors que le stade a été retiré de la liste des enceintes conformes aux normes officielles, la CAF a décidé d’inspecter la structure, afin d’évaluer son aptitude à recevoir cette rencontre reportée de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022.

L’inspection des locaux sera conduite par le Gestionnaire des licences de la fédération Sierra leonaise. Le rapport de cette mission d’inspection sera composé de photos et vidéos qui seront transmises à la CAF, au plus tard, ce jeudi 13 mai.

Après l’étude du rapport, l’instance africaine va juger de la possibilité ou non de jouer le match dans ce stade. Par ailleurs, la SLFA a introduit une requête demandant la prorogation de jouer le match entre les 12, 13 et 14 juin sur le Siaka Stevens Stadium. Les dates proposées et le lieu font l’objet d’études auprès de la CAF.

A un point de la qualification

Prévu pour se tenir le 30 mars dernier, le match Sierra Leone vs Bénin a été finalement reprogrammé en juin prochain, en raison d’un imbroglio autour des tests Covid.

Deuxième du groupe L avec trois points d’avance sur leurs adversaires, les Écureuils n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun.