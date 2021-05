Serie A: les derniers qualifiés pour la Ligue des Champions, la Juventus miraculée

La 38ème et dernière journée de Serie A, qui prenait fin, ce dimanche 23 mai 2021, était le théâtre d’un duel au sommet dans la course à la Ligue des Champions. Et c’est finalement la Juventus et le Milan AC qui vont accompagner, au bout du suspens, l’Inter et l’Atalanta, en C1, la saison prochaine.

Si le champion est déjà connu et se nomme l’Inter, il fallait encore déterminer qui se qualifierait pour la Ligue des Champions. En position favorable avant le coup d’envoi, l’Atalanta (2ème) recevait l’AC Milan (3ème) dans un choc aussi alléchant que déterminant, alors que Naples (4ème) et la Juventus (5ème) affrontaient, respectivement l’Hellas Vérone (10ème) et Bologne (12ème).

Le Milan AC, conscient de l’enjeu, a montré son meilleur niveau face à l’Atalanta, pour s’imposer 2-0 et valider ainsi sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, après plusieurs années d’absence. Les hommes de Stefano Pioli vont même ravir la 2eme place à l’Atalanta.

De l’autre côté, la Juventus et le Napoli se livraient un épique duel à distance, pour savoir qui serait le 4eme qualifié pour la C1. Les hommes d’Andrea Pirlo n’ont fait qu’une bouchée de Bologne (4-1). Mais la Vieille Dame peut remercier l’Hellas Vérone qui a obtenu le nul face aux Napolitains, pour envoyer les Turinois en C1 au bout du suspens.

Le Napoli, qui a réalisé une très belle saison, va finalement évoluer en Ligue Europa, la saison prochaine. Il sera accompagné de la Lazio de Rome. L’AS Roma ne sera pas européen lors du prochain exercice.