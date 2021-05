Serie A: la réaction de Conte après le titre de l’Inter

L’Inter Milan a été couronné champion d’Italie après son succès 2-0 face à Crotone, et le nul de l’Atlanta face à Sassuolo. Un titre qui a comblé l’entraîneur du Milan, Antonio Conte, qui a laissé exploser sa joie ce dimanche 3 mai 2021.

Après 9 longues saisons, la Juventus a dû céder son titre de champion d’Italie cette saison à l’Inter Milan. Solides pendants toute la saison, les hommes d’Antonio Conte ont décroché le Scudetto, plus de 10 ans après leur dernier titre.

Un succès à mettre à l’actif d’Antonio Conte, qui a su relever le club par sa vision et sa fermeté, pour le ramener sur le toit de l’Italie. Le technicien italien a laissé exploser sa joie en direct sur « à 90° minuto l’Italien », après avoir officiellement décroché le titre.

« C’est certainement l’un de mes succès les plus importants dans ma carrière. Ce n’était pas un choix facile de venir à l’Inter où l’équipe n’était pas compétitive pour gagner quelque chose d’important. J’ai accepté le défi avec beaucoup de désir et je pense que nous avons été récompensés pour tous les grands sacrifices que nous avons consentis… c’est l’équipe qui a gagné. La disponibilité qu’ils m’ont donnée était totale. Ils m’ont fait confiance dans le chemin que j’ai indiqué et, avec beaucoup de travail et d’engagement, nous avons finalement réussi à ramener le bateau au port. », a déclaré Conte.

Désormais, l’Inter de Milan peut célébrer le titre avec ses supporters partout dans le monde, avant de se fixer un nouvel objectif pour la saison prochaine, qui sera peut-être de décrocher la Ligue des Champions, compétition de laquelle ils ont été éliminés dès les phases de poule cette saison.