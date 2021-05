Serie A: la fédération italienne menace d’exclure la Juventus

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a menacé, ce lundi 10 mai 2021, d’exclure la Juventus de la Série A, avant le début de la prochaine saison, si le club piémontais ne renonçait pas définitivement au projet de la Super Ligue.

La Super Ligue n’a pas fini de faire parler d’elle. Si la plupart des clubs engagés ont renoncé à la création de la compétition, Le Real, le Barça et la Juve continuent de vouloir aller jusqu’au bout, ce qui a le don d’énerver leurs fédérations respectives et particulièrement la fédération italienne.

Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne a menacé, ce lundi, d’exclure la Juventus des compétitions nationales, si le club cher au président Agnelli, par ailleurs, vice-président de la Super Ligue, ne renonçait pas définitivement à ce projet.

« La Juventus sera exclue si elle ne se retire pas de la Super League. Comme vous le savez, neuf clubs ont effectué leur retour. Les trois autres, dont la Juventus, sont assez résistants. Mais il y a une règle très claire et précise du CIO, et elle est inscrite dans les statuts du Coni (le comité olympique italien, Ndlr) et des fédérations. Si le club n’accepte pas ce principe, je suis désolé, mais il sera exclu. J’espère que ce bras de fer cessera bientôt. » , a expliqué Gabriele Gravina dans des propos repris par la Gazzetta dello Sport.

Si la Juventus veut participer à la prochaine saison de Serie A, elle doit donc au plus vite renoncer officiellement et publiquement à la Super Ligue. Rappelons que l’UEFA a aussi menacé les 3 clubs encore impliqués dans ce projet, d’une exclusion de la prochaine Ligue des Champions.