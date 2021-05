Sénégal: en larmes, Diary Sow révèle les vraies raisons de sa disparition (vidéo)

Lors d’une conversation sur les réseaux sociaux avec les jumelles Ma et Mota, Diary Sow est revenue sur sa fugue en début d’année. La jeune femme a expliqué que cela est dû, en partie, au décès de son père.

Etudiante sénégalaise en classe prépa au lycée parisien Louis-le-Grand, Diary Sow avait disparu, le 4 janvier dernier, sans laisser de trace, avant de réapparaître, quelques semaines plus tard. Si la jeune femme avait indiqué, dans une lettre adressée à son parrain, Serigne Mbaye Thiam, que sa disparition était »volontaire », aucune explication tangible, cependant, n’avait été donnée sur sa fugue, qui a beaucoup fait parler, tant au Sénégal qu’en France.

Mais, lors d’une conversation sur les réseaux sociaux avec les jumelles Ma et Mota, Diary Sow a, en partie, expliqué le pourquoi de sa disparition, évoquant, tristement, le décès de son père. « La disparation de mon père a été terrible pour moi et ça l’a été pour toute la famille. On l’a tous vécue différemment. Pour moi, j’étais hyper proche de mon père, il était mon proche, mon mentor, mon meilleur ami. Quand il a disparu, je me sentais fade, tout sans saveur, j’avais l’impression que tout était éventé. Ça a été dur, très dur », a déclaré l’étudiante.

A la question de savoir si le décès de son père était à l’origine de sa disparition, la jeune femme de 20 ans a répondu : « Les événements passés ont certainement été une conséquence indirecte ou également un dégât collatéral de la mort de mon père. Mais je ne vais pas tout mettre sur le dos de mon père. Ce serait terriblement injuste ; et tout ce que je peux dire, c’est que ça a été dur et ça a changé les choses en moi, parce que des chocs comme ça, ça bouleverse »

Et d’ajouter, en pleurant : « il m’arrive d’avoir des conversations avec lui-même, à lui parler comme s’il n’était jamais parti, je me sens proche de lui, il est toujours-là ».