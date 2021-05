Rwanda: un émissaire du Tchad reçu par Paul Kagamé

Le président rwandais, Paul Kagamé, a reçu, mercredi, l’envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition (CMT) du Tchad, le Général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président.

Une délégation tchadienne présidée par l’envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition (CMT) et directeur de cabinet adjoint à la Présidence, Abdelkerim Idriss Deby, était, mercredi, à Kampala, au cabinet du président Paul Kagamé. La délégation était également constituée du ministre des Affaires étrangères, Dr. Vincent Biruta, et du Secrétaire général de l’Agence nationale de sécurité et d’enquête (NISS), le Général Major Nzabamwita Joseph.

Au cours de l’audience, l’envoyé spécial du Tchad a transmis un message du président du CMT au président Paul Kagamé. Des détails n’ont pas été donnés sur les dessous de cette rencontre, qui intervient en cette période où le Tchad traverse une situation socio-politique instable.