Roma: Mourinho donne les raisons de son choix

Le club italien, AS Roma, a officialisé, ce mardi 4 mai 2021, la signature de José Mourinho sur le banc, pour la saison prochaine. Le technicien portugais met en avant les ambitions du club romain pour justifier son choix.

Seulement deux semaines après son limogeage à Tottenham, José Mourinho a déjà trouvé un poste pour la saison prochaine, sur le banc de l’AS Rome. Un choix qui peut paraître surprenant, connaissant le type de club que le portugais a entraîné par le passé.

Après l’annonce officielle de sa signature, Mourinho a tenu à expliquer ce choix. Pour le portugais, ce sont les ambitions affichées par les propriétaires du club qui l’ont convaincu.

« Après des rencontres avec les propriétaires et Tiago Pinto (directeur général), j’ai tout de suite compris toute l’étendue de leurs ambitions pour l’AS Roma. C’est la même ambition et le même dynamisme qui m’ont toujours motivé, et ensemble, nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir. L’incroyable passion des supporters de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine », a expliqué le Spécial One sur le site du club italien.

José Mourinho va peut-être hériter d’un club qui ne sera pas européen la saison passée. Actuel 7e du classement, la Roma a 9 points de retard sur le 6e, la Lazio. Le premier objectif du Special One sera donc de faire retrouver rapidement l’Europe à son nouveau club.