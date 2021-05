Roberto Martinez: « On va voir le meilleur Hazard à l’Euro »

Malgré un bilan très mitigé cette saison, Eden Hazard a été sélectionné par Roberto Mancini dans la liste des 26 joueurs de Belgique pour disputer l’Euro 2020. Et pour le sélectionneur des Diables Rouges, l’attaquant madrilène va montrer du grand art au cours de cette compétition.

Critiqué cette saison pour son maigre bilan avec le Real Madrid, Eden Hazard sera bel et bien au prochain Euro, qui débutera dans moins d’un mois. Le buteur madrilène a été convoqué par Roberto Mancini dans le groupe des joueurs de Belgique.

Et pour le technicien italien, il faut s’attendre à voir l’attaquant performer à un très haut niveau lors de ce championnat d’Europe. « Nous savons exactement où il en est. Je pense que les conditions médicales ont été les meilleures qu’il ait eues depuis un bon moment et nous sommes enchantés du niveau de sa condition actuellement », a déclaré le sélectionneur, rapporté par la presse belge.

L’avant-centre belge, de retour sur le terrains après plusieurs mois à l’infirmerie, a disputé les dernières rencontres avec le Real Madrid. Titulaire face à Chelsea, le joueur a été impuissant lors de la défaite contre les Blues (2-0) en demi-finale de Ligue des champions. Mais Mancini est confiant du réveil total de son talisman pour ce tournoi.

« Nous allons voir le meilleur Eden à l’Euro. Rien n’indique le contraire. Durant mes cinq ans à la tête des Diables, j’ai toujours vu Eden impliqué à 100% avec l’équipe nationale, imperturbable. Il a un rôle très spécifique sur le terrain, l’adversité de ces deux dernières années est peut-être la meilleure préparation, car nous allons avoir un Eden qui a faim, presque rajeuni », a-t-il ajouté.

« J’ai vu un Eden très différent récemment sur le plan physique sur les trois derniers matchs. La façon dont il se déplace, la coordination, la façon dont il se concentre sur le ballon et plus sur sa jambe, j’ai vu quelque chose de très positif, quant à là où il en est. Le tout désormais est qu’il joue suffisamment pour finir la saison en force et qu’il retrouve un niveau proche de sa meilleure forme dans les prochaines semaines », a conclu Martinez.