« Risque d’apartheid » en Israël: l’ambassadeur de France à Tel-Aviv convoqué

L’ambassadeur de France en Israël a été convoqué, ce 27 mai, au ministère israélien des Affaires étrangères, après des remarques jugées «choquantes» du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, sur un «risque d’apartheid» dans la région, selon un porte-parole du ministère israélien. Durant cet entretien à Jérusalem, qui a été confirmé à l’AFP par une source diplomatique française, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gaby Ashkenazy, a indiqué à l’ambassadeur Eric Danon que les propos du ministre français étaient «inacceptables, sans fondement et déconnectés de la réalité».

Jean-Yves Le Drian avait déclaré le 23 mai, dans le cadre de l’émission du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, que «si d’aventure on avait une autre solution que la solution à deux Etats, on aurait alors les ingrédients d’un apartheid qui durerait longtemps». «Le risque d’apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un Etat ou du statu quo. Même le statu quo produit cela», avait ajouté le chef de la diplomatie française.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait fustigé ces propos, le 26 mai, lors de la cérémonie de commémoration, exprimant «sa vive protestation» auprès du gouvernement français. «Le ministre [français] a déclaré qu’Israël pourrait devenir un Etat d’apartheid […] une affirmation éhontée, fausse et sans fondement», avait déclaré en hébreu le chef du gouvernement israélien. «Nous n’accepterons aucune leçon de morale hypocrite et mensongère sur cette question», avait-il prévenu.