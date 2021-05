Renforcement de la connectivité numérique: la Banque mondiale approuve 5,9 milliards FCFA au Togo

De sources officielles, la Banque mondiale va débourser une somme estimée à 5,9 milliards FCFA au Togo, dans le cadre de sa connectivité numérique, et rendre son économie et ses services plus résilients.

La Banque mondiale a approuvé, il y a quelques jours, un financement additionnel de 11 millions $ (5,9 milliards FCFA) en faveur du Togo, destiné à renforcer la connectivité et à développer l’économie numérique du pays. Cette nouvelle enveloppe, qui sera attribuée par l’Association internationale de développement (IDA), s’inscrit dans le cadre du programme WARCIP, qui promeut le développement des infrastructures de communicationsen Afrique de l’Ouest.

A lire aussi: Togo: reprise du recrutement militaire du personnel non-officier des FAT

Selon l’institution de Bretton Woods, ce financement supplémentaire doit renforcer la contribution du groupe aux grands chantiers lancés au Togo, pour accroître la portée géographique des réseaux à haut-débit et réduire les coûts des services de communication. Il doit ainsi notamment permettre d’achever la construction du Carrier Hôtel et finaliser la Stratégie Togo Digital 2025.

Pour la représentante de la Banque mondiale, la crise liée au Covid-19 “a démontré la forte dépendance à l’égard du numérique et la nécessité pour le Togo de renforcer son infrastructure numérique et rendre son économie et ses services plus résilients”. Pour rappel, le Togo avait bénéficié, dans un premier temps, de 30 millions $, soit environ 18,4 milliards FCFA.