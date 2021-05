Real Madrid: Zinédine Zidane, c’est bel et bien fini !

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son aventure au Real Madrid. Les médias madrilènes annoncent que le technicien français a communiqué sa décision à ses dirigeants mercredi après quelques jours de réflexion.

Zinedine Zidane, sous contrat jusqu’en juin 2022, a décidé de quitter le Real Madrid, alors qu’il lui reste un an de contrat. La nouvelle, annoncée mercredi soir, est confirmée ce matin par l’ensemble de la presse ibérique. Le technicien français, qui exerçait son deuxième mandat, n’entraînera plus le club merengue la saison prochaine.

A en croire le journaliste italien Fabrizio Romano, le technicien français de 48 ans a, comme on pouvait l’imaginer, décidé de quitter la Casa Blanca. On attend encore l’officialisation de la nouvelle mais cela ne fait plus guère de doute. La décision est définitive et «ZZ» l’a communiquée aux dirigeants du club et aux joueurs à en croire les informations du quotidien madrilène AS. L’Equipe, via son correspondant Frédéric Hermel, assure que le rendez-vous entre Florentino Perez et Zidane est prévu ce jeudi.

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, mardi, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema , se refusait en effet à envisager le départ de Zinedine Zidane. « Jusqu’à présent, il est entraîneur du Real non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S’il part, il part… Mais pour l’instant, je ne vois pas le Real sans Zidane », avait-il expliqué. Une position d’ailleurs partagée par Toni Kroos. « Je crois que Zidane va continuer. Si je suis bien informé, je pense qu’il lui reste une année de contrat et je pense qu’il la fera », a ainsi confié le milieu de terrain allemand.

Le deuxième passage de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid avait débuté en mars 2019, moins d’un an après son départ. Il avait en effet pris la suite de Santiago Solari après l’élimination des Madrilènes dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce deuxième passage aura été moins réussi que le premier, marqué par trois sacres de rang en Ligue des champions (2016, 2017, 2018) et un titre de champion d’Espagne (2017).

Il a cette fois dû se contenter d’un titre en Liga la saison dernière, le Real connaissant cette année sa première saison blanche depuis 2015. Des résultats en demi-teinte qui lui ont valu d’être sans cesse remis en question, que ce soit en interne ou dans la presse madrilène, provoquant un ras-le-bol.