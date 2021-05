Real Madrid vs Villarreal: le groupe de Zidane avec Sergio Ramos

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a dévoilé sa liste pour le dernier match de Liga face à Villarreal. Un groupe avec Sergio Ramos et Karim Benzema.

Le Real Madrid affronte Villarreal, ce samedi, à l’occasion de la 38è et dernière journée de Liga. Une rencontre très importante pour les Madrilènes encore en course pour le titre de champion. Le club merengue est, en effet, deuxième au classement, à deux longueurs de l’Atletico Madrid. Une victoire de la Casa Blanca et une défaite des Colchoneros donneront le sacre aux Madrilènes.

Pour ce match, Zidane a convoqué un groupe de 20 joueurs. Sélectionné avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, Karim Benzema est retenu sur la liste, tout comme son capitaine, Sergio Ramos.

Le groupe du Real Madrid face à Villarreal:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel.

Milieux de terrain: Modrić, Casemiro, Valverde, Isco et Blanco.

Attaquants: Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.