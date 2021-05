Real Madrid: voici les raisons du départ de Zinedine Zidane

Ce jeudi 27 mai 2021, le Real Madrid a annoncé officiellement le départ de Zinedine Zidane, de son poste d’entraîneur. L’entraîneur français à décider lui-même de partir, pour plusieurs raisons, la plus marquante étant les critiques sévères qu’il a subies quand le Real allait au plus mal.

L’Espagne est sous le choc, l’information est partout. Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid, alors qu’il lui reste un an de contrat. La nouvelle a été officiellement annoncée, ce jeudi, par le Real Madrid; un départ surprenant, mais qui peut s’expliquer.

En effet, cette saison épuisante, marquée par la Covid-19, un titre en Liga perdu lors de la dernière journée, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, un revers en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, et un accident contre Alcoyano en Copa Del Rey, a totalement abattu Zinedine Zidane, qui se retrouve vidé de ses forces.

De plus, Marca explique aussi que les sévères critiques subies au plus fort de la crise sportive, en janvier, ont profondément marqué le coach tricolore, même si, au sein du club, il a toujours été soutenu. Dans ces conditions, l’entraîneur français ne se voyait plus continuer à la tête de la Casa Blanca.

Le Real n’a pas tenté de retenir Zidane

Si le départ du champion du monde 98 ne faisait pas partie des plans de Perez, ce dernier n’a pas non plus tenté de retenir le Français, explique le quotidien Marca. La direction Madrilène considère qu’il est temps d’entamer un nouveau cycle au sein du club.

Le haut commandement du Real pense qu’avec le départ du Français, le club pourra procéder au renouvellement souhaité au sein de l’effectif, avec le départ de plusieurs poids lourds, mais aussi le recrutement de nouveaux Galactiques. Finalement, le départ de Zinedine Zidane arrange tout le monde…