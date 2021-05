Real Madrid: Varane et Ramos réagissent au départ de Zinedine Zidane

L’aventure de Zinedine Zidane à la tête du Real a pris fin, ce jeudi 27 mai 2021, après la démission du Français. Les deux défenseurs centraux titulaires du Mister, Ramos et Varane, ont réagi à ce départ, qui était plus ou moins attendu.

L’officialisation est tombée, il y a quelques minutes : Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le technicien français a décidé de quitter la Casa Blanca pour de bon. Juste après l’annonce officielle du Real, c’est Sergio Ramos, le premier joueur du Real, qui a réagi à ce départ.

L’Espagnol a adressé un message plein d’amour et de respect au champion du monde 98, via Instagram. « ZZ, le seul et l’unique. Je vous souhaite le meilleur. Vous le méritez, vous l’avez gagné. Profitez de la vie, profitez de votre famille. Un gros câlin, coach. Merci Zidane », dit-il à son désormais ancien entraîneur.

Juste après le message du capitaine Sergio Ramos, qui pourrait aussi quitter le club, c’est au tour de Raphaël Varane de dire au revoir à son désormais ancien entraîneur. Le défenseur français a lui aussi choisi Instagram pour adresser un message émouvant à Zidane.

« ZZ. El Maestro. Depuis mon arrivée à Madrid, il y a 10 ans, tu as été plus qu’un simple coach, un mentor. Tu m’as aidé à me développer en tant que joueur et en tant qu’homme. Tu as su mener avec classe cette génération dorée vers les sommets (et plusieurs fois !). Je ne pourrais jamais assez te remercier pour tous les conseils que tu m’as donnés, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Encore merci, Boss ! Bonne continuation et à bientôt j’espère ! », a écrit le défenseur.

Au vu de la relation très particulière que Zidane entretenait avec son vestiaire, nul doute que plusieurs autres hommages de la part de ses joueurs vont suivre.