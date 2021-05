Real Madrid: un cadre de Zinedine Zidane prolonge (officiel)

Le Real Madrid a annoncé, ce mardi 25 mai 2021, la prolongation de son milieu de terrain, Luka Modric. Le Croate prolonge d’un an et est désormais lié au club jusqu’en 2022.

Le Real Madrid a bouclé l’exercice 2020-2021 sans aucun trophée, une première depuis 11 ans. Pour corriger le tir, la direction merengue prépare déjà son effectif pour la saison prochaine. C’est dans cette optique que le club a annoncé, ce mardi, la prolongation du milieu croate, Luka Modric.

Le ballon d’or 2018 prolonge d’un an avec le club de la capitale, jusqu’en 2021: «Le Real Madrid et Luka Modric ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat du joueur, qui restera lié au club jusqu’en juin 2022».

📸 @LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modrić2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021

Désormais, la direction madrilène va s’attaquer à des dossiers plus compliqués, comme ceux de Lucas Vasquez et Sergio Ramos, qui sont en fin de contrat et n’ont pas encore prolongé. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, vise aussi très gros pour le mercato avec notamment le possible transfert de Kylian Mbappe.