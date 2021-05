Real Madrid: Toni Kroos absent contre Bilbao

Le milieu du Real Madrid, Toni Kroos, ne sera pas présent contre l’Athletic Bilbao ce dimanche 16 mai 2021, pour la 37e journée de Liga. L’allemand a été en contact avec une personne positive au Covid-19 et a été placé à l’isolement.

Laissé sur le banc par Zidane lors du match contre Grenade ce jeudi, Toni Kroos, ne sera pas non plus de la partie face à Bilbao ce dimanche en Liga. L’allemand a été en contact avec un cas positif au coronavirus et a été placé à l’isolement.

🔴 OFFICIEL ! Toni Kroos est déclaré cas contact au Covid-19 et est placé à l’isolement.



Il est forfait pour affronter l’Athletic Bilbao, ce dimanche. pic.twitter.com/sLUeM8xiUH — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2021

Le Real Madrid a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué sur son site internet. Le n°8 de la maison blanche a été en contact direct avec une personne testée positive au coronavirus et le protocole l’oblige à s’isoler par précaution.

Le club précise qu’il a été négatif à tous les derniers tests, mais on se souvient que ce fut également le cas de Fede Valverde. Si jamais il venait à être positif dans les prochains jours, sa saison avec le Real Madrid sera alors terminée.

Un nouveau coup dur pour Zinedine Zidane qui sera encore privé d’un élément indispensable de son système de jeu, alors que le club lutte pour le titre en cette fin de saison. Pour rappel, Ramos, Carvajal, Mendy, Vasquez, Varane sont déjà absents pour cause de blessure.