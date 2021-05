Real Madrid: Thibaut Courtois, la forteresse des Merengues

Après une première saison compliquée au Real, le portier des Madrilènes, Thibaut Courtois, a retrouvé tout son niveau, au point d’être un véritable rempart pour son équipe. Opposé à son ancien club, Chelsea, ce mercredi 4 mai 2021 en demi-finale retour de la C1, le Belge sera à nouveau attendu.

Thibaut Courtois a rejoint le Real Madrid pendant l’été 2018, et a immédiatement obtenu la place de titulaire au détriment de Keylor Navas. Mais le belge va connaître une première saison compliquée avec les Merengues avec 48 buts encaissés en 35 matchs et seulement 10 clean sheet.

Pas épargné par les critiques, Thibaut Courtois avait même vu le Real recruter Alphonse Areola pour le concurrencer. Une période difficile qui est clairement derrière lui et qui fait même sourire un an et demi plus tard. Le portier belge a retrouvé son niveau en alignant les parades décisives chaque match.

Avec 23 clean sheets en 37 matches, il remporte le Trophée Zamora la saison passée, mettant fin à la suprématie de Jan Oblak. Courtois était l’un des acteurs majeurs du titre de champion des Madrilènes la saison passée.

Cette saison, mis à part la défaite en Copa del Rey contre le CD Alcoyano (2-1 après prolongations), Thibaut Courtois a disputé tous les matches du Real Madrid alignant 20 clean sheets en 46 matches.

De plus en plus fort au fil de la saison et notamment depuis 2021 où il a permis au Real Madrid de ne pas couler, il n’a encaissé que 3 buts sur ses 9 derniers matches malgré les absences de Dani Carvajal, Sergio Ramos, Ferland Mendy et même de Raphaël Varane sur la majorité des rencontres.

Face à Chelsea, son ancien club, il aura à cœur de briller une nouvelle fois. Le portier de 28 ans avait dégoûté ses anciens coéquipiers en multipliant les parades et en faisant vivre un cauchemar à Timo Werner.