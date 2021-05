Real Madrid – Succession de Zidane: deux noms font figure de favoris sur la table de Florentino Pérez

Pendant que l’aventure de Zinédine Zidane aux commandes du Real Madrid prend fin, plusieurs noms sont déjà évoqués, comme potentiels remplaçants du technicien français. Parmi eux, Massimiliano Allegri et Raúl González Blanco feraient figure de favoris.

Le feuilleton Zinédine Zidane a déjà pris fin au Real Madrid. Et ce jeudi, son président Florentino Pérez ne tardera pas à acter cette fin d’aventure à la tête de l’équipe première. Les deux hommes ont effectivement rendez-vous ce jeudi 27 mai, selon L’Equipe.

En attendant, Florentino Pérez aurait déjà ciblé plusieurs noms pour succéder au champion du monde 98. Massimiliano Allegri serait la priorité du Real Madrid parmi tous les candidats. Le club madrilène et le technicien italien auraient déjà eu des contacts directs. L’ex-coach de la Juventus, qui n’a plus entraîné depuis 2019, se tiendrait prêt à relever le défi en cas de départ du champion du monde 98, à la tête de l’équipe du Real Madrid.

Mais la course reste ouverte, et la légende du club, Raul Gonzalez Blanco, serait également sur la liste. Ainsi, Florentino Pérez pourrait opter pour une continuité avec Raúl, qui dirige actuellement les jeunes de la Castilla. Ces dernières semaines, la presse espagnole spéculait déjà sur le nom du remplaçant de Zidane, et avançait notamment l’option interne Raul. Antonio Conte, depuis qu’il a quitté l’Inter, a également été évoqué comme possible remplaçant.

Il faudra attendre encore quelques heures pour connaître avec précision la décision finale de la direction du club Merengue. La proposition du dirigeant merengue consisterait ainsi en un contrat de deux ans avec une option pour une troisième année, pour un bail qui verrait l’Italien gagner 10 millions d’euros pour chacune des deux premières saisons à son nouveau poste.