Real Madrid – Malaise: Zidane a pris sa décision

Selon plusieurs médias espagnols, Zinedine Zidane a décidé de ne pas valider sa dernière année de contrat avec le Real Madrid et de partir du club madrilène à la fin de la saison.

Il avait indiqué, mercredi, en conférence de presse qu’il reste concentré sur les dernières rencontres du championnat; mais, selon la presse espagnole, Zinedine Zidane a déjà pris sa décision. Le coach français, lassé par la situation actuelle où il doit composer avec un effectif en fin de cycle et un président qui change souvent d’avis, le concernant, ne souhaite plus poursuivre l’aventure, la saison prochaine.

Selon le Daily Mail et repris par plusieurs journaux ibériques, « Zizou » va quitter la Casa Blanca à la fin de la saison, lui qui en mars 2019 a accepté de revenir au bercail après neuf mois de retraite anticipée.

Et malgré le fait que le technicien marseillais pourrait remporter le titre de champion de Liga cette saison (les Merengues en cas de succès à Grenade dans la soirée, reviendront à deux longueurs de l’Atlético, leader, à deux journées de la fin du championnat), la tendance à Madrid serait claire au point que le président Florentino Perez suivrait aujourd’hui deux pistes pour remplacer le Français aux commandes de l’équipe première: l’ancienne gloire du club et actuel entraîneur de la Real Madrid Castille, Raul, et l’ancien coach de l’AC Milan et de la Juventus, Maximiliano Allegri.