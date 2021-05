Real Madrid: les excuses d’Eden Hazard après son fou rire à Stamford Bridge

Dans un message sur les réseaux sociaux, Eden Hazard a réagi à son comportement à polémique lors de la défaite du Real Madrid face à Chelsea en demi-finale retour de Ligue des champions. Le buteur belge a présenté ses excuses aux supporters pour son attitude déplacée.

Médiocre lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea en demi-finale retour de Ligue des champions, Eden Hazard a déclenché le courroux des supporters madrilènes à la fin de la rencontre. Le Diable Rouge, déjà pas franchement brillant sur le pré, a été capté à la fin de la rencontre tout sourire, et même hilare, en retrouvant quelques uns de ses anciens partenaires de Chelsea.

Une scène qui a provoqué un tollé dans tous les médias espagnols, qui dénoncent une légèreté inacceptable de la part de l’ailier belge, alors que son club venait de perdre un grand objectif de la saison. Des critiques qui ont fait réagir le joueur sur les réseaux sociaux.

Jeudi soir, le Diable Rouge a présenté ses excuses dans une story sur son compte Instagram. « Je suis désolé. J’ai lu plein d’opinions sur moi aujourd’hui, et ce n’était pas mon intention d’offenser les supporters du Real Madrid. Cela a toujours été mon rêve de jouer au Real Madrid, et je suis venu ici pour gagner. La saison n’est pas finie, et tous ensemble, nous devons maintenant nous battre pour la Liga ! Hala Madrid, », a ainsi commenté l’international belge.