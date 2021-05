Real Madrid: le discours motivateur de Zidane à ses joueurs avant Chelsea

Ce mercredi 5 mai 2021 à 19h (GMT), le Real Madrid affronte Chelsea pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Merengues, tenus en échec sur leur pelouse (1 but partout), doivent sortir le grand jeu pour atteindre la finale. Leur entraîneur, Zinedine Zidane, leur a tenu un discours inspirant, à quelques heures du match.

Le Real Madrid aura une montagne à gravir ce soir pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Après leur nul (1-1) au match aller de la demi-finale de la C1 à Valvedas face à Chelsea, les hommes de Zinedine Zidane doivent marquer au moins deux buts pour espérer se qualifier en finale.

Une mission compliquée face à une équipe de Chelsea très solide défensivement qui n’a encaissé que 4 buts dans la compétition cette saison. Mais les Merengues sont habitués à ce genre de match et peuvent compter sur leur entraîneur, qui a tenu à les motiver avant le match, avec un discours inspirant.

“Il faut être très agressif ce soir car ils (Chelsea) en ont l’habitude. Et souvenez-vous… il faut conserver le ballon, jouer et profiter avec le ballon parce que c’est ce qui nous a menés jusqu’ici. C’est ce que le Real Madrid est et a toujours été”, a déclaré l’entraîneur français à ses joueurs.

⚪️🗣️"Muy AGRESIVOS, jugad y DISFRUTAD con el BALÓN"



La CHARLA de ZIDANE antes del enfrentamiento ante el Chelsea, con @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/6wX7j17HA1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2021

Rendez-vous ce soir a 19h (GMT) pour savoir si le Real Madrid pourra se qualifier pour la 4e finale de Ligue des Champions sous l’ère Zidane.