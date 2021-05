Real Madrid: “Il est impossible de reprocher quoi que ce soit à Zidane”, les mots de Casillas

Interviewée par Radio Marca, ce jeudi 20 mai 2021, la légende du Real Madrid, San Iker Casillas, a apporté tout son soutien à Zinedine Zidane, critiqué de toute part en Espagne, cette saison.

On le sait, le niveau d’exigence des supporters du Real est très élevé, et ce n’est pas l’entraîneur des Merengues, Zinedine Zidane, qui dira le contraire. Malgré plusieurs blessures et un mercato très pauvre, Zinedine Zidane a été la cible de plusieurs critiques durant toute la saison.

Mais, le champion du monde 1998 a le soutien d’une autre légende des Madrilènes, Iker Casillas. Interrogé par Radio Marca, ce jeudi, l’ancien gardien de la Casa Blanca a défendu le Français. « On ne peut rien reprocher à Zidane. Ce qu’il a accompli est incroyable. C’est à la portée de très peu de personnes, voire d’une seule. On ne peut pas lui faire la moindre critique. », a déclaré l’Espagnol.

La légende du Real a aussi parlé de la course au titre, qu’elle trouve très excitante. L’Espagnol espère voir le Real être encore champion.

« La fin de la Liga sera très excitante, tout le monde aurait signé pour arriver à la dernière journée avec autant de suspens, avec toute cette tension, même si j’aurais préféré que le Real Madrid soit devant. Espérons que Valladolid nous aide à gagner. Nous dépendons d’eux, et eux aussi jouent beaucoup. Nous verrons si la chance bascule de notre côté. », poursuit Casillas.

Pour finir, Iker Casillas s’est montré rassurant sur son état de santé: « Je vais très bien. Depuis l’accident que j’ai subi, il y a deux ans, j’ai récupéré, j’ai mis ce moment derrière moi, et je me penche maintenant vers l’avenir avec énergie. »