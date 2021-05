Real Madrid: “Bonne chance pour ta première finale”, la réponse de Kroos à Mason Mount

Après l’élimination du Real Madrid en demi-finale de la C1 par Chelsea, le joueur des Blues, Mason Mount, a égratigné le milieu madrilène, Toni Kroos, en déclarant que « notre équipe devrait l’empêcher de dormir ». Le milieu allemand a répliqué sèchement au jeune joueur de Chelsea, ce jeudi, 6 mai 2021, sur les réseaux sociaux.

Avant le match retour des demi-finales contre Chelsea, Toni Kroos avait déclaré en conférence de presse qu’aucun joueur de Chelsea ne pouvait l’empêcher de dormir. Une déclaration qui n’a visiblement pas plus aux Anglais.

Après la victoire des Blues contre le Real ( 2-0) lors du match retour, le jeune joueur de Chelsea, Mason Mount, a subtilement chambré Kroos en zone mixte. « J’ai vu un de leurs joueurs (Kroos) dire qu’aucun de nos joueurs ne l’empêcherait de dormir. Peut-être que notre équipe devrait l’empêcher de dormir maintenant. Nous aurions pu marquer plus de cinq buts », avait lancé le meneur de jeu britannique.

La réponse de Kroos ne s’est pas fait attendre. L’Allemand a cité un tweet contenant les déclarations de Mount, en rétorquant : « Je dors encore bien. Bien joué pour hier, félicitations. Bonne chance pour ta première finale de la Ligue des Champions ». Une réponse qui fait certainement allusion à la longue expérience de Kroos en Ligue des Champions et de ses 4 titres dans la compétition.

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys