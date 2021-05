Real Madrid: à cœur ouvert, Zinedine Zidane explique les raisons de son départ

Dans une lettre ouverte publiée en Espagne, ce lundi 31 mai 2021, Zinedine Zidane explique son choix de quitter le Real Madrid, à un an de la fin de son contrat. Le Français incrimine Florentino Perez et la presse espagnole.

La semaine dernière, contre toute attente, Zinedine Zidane démissionnait de son poste d’entraîneur du Real Madrid. Plusieurs raisons avaient été avancées par la presse, pour justifier les raisons de ce départ. Dans une lettre ouverte publiée par AS, ce lundi matin, Zinedine Zidane explique, lui-même, les raisons qui l’ont poussé à quitter les Merengue.

Le technicien français affirme qu’il ne se sentait plus soutenu par le club. «Je pars parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, ne m’offre pas son soutien pour construire quelque chose à moyen, long terme», a-t-il lâché.

Si le champion du monde 98, même s’il affirme sa reconnaissance éternelle au club, pointe clairement du doigt son ex-président, Florentino Pérez. «J’aurais aimé que, ces derniers mois, ma relation avec le club et le président ait été un peu différente qu’avec un entraîneur lambda. Je ne demandais pas de privilèges, pas du tout, mais un peu plus de mémoire», a-t-il insisté.

En outre, Zidane s’en prend à la presse qu’il a jugée plus intéressée par les polémiques que par le football en lui-même.

«Il y a eu des centaines de conférences de presse et, malheureusement, nous avons très peu parlé de football et je sais que vous aussi vous aimez le football, que ce sport nous unit. Cependant, sans vouloir vous critiquer ou vous donner des leçons, j’aurais aimé que vos questions n’aient pas toujours été dirigées par la polémique, pour pouvoir parler plus souvent de ballon et avant tout des joueurs, qui sont et seront toujours les plus importants de ce jeu», a-t-il ajouté.

Le technicien français a quand même tenu à saluer ses joueurs et son staff qui l’ont toujours soutenu.

«Heureusement que j’avais des garçons merveilleux qui étaient à mort derrière moi. Quand les choses devenaient compliquées, ils me sauvaient avec de grandes victoires. Parce qu’ils croyaient en moi et savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner la force et la confiance dont chacun a besoin dans son travail, joueur, membre du staff ou employé du club. Je sais parfaitement de quoi une équipe a besoin», a affirmé le champion du monde 98