RDC: risque d’éruption volcanique, la ville de Goma se vide de sa population

En République Démocratique du Congo, les autorités ont ordonné, ce jeudi, l’évacuation d’une partie de la ville de Goma, provoquant immédiatement l’exode de dizaines de milliers de personnes.

La République Démocratique du Congo (RDC) traverse l’une des périodes les plus douloureuses de son histoire. En proie à des attaques terroristes, tant meurtrières que traumatisantes, le pays fait face à Nyiragongo, considéré comme le volcan le plus dangereux d’Afrique. A ce jour, le bilan est de 32 morts depuis l’éruption, samedi. Et la situation pourrait s’empirer dans les prochains jours.

Il y a un « risque de déstabilisation » des gaz dangereux dissous sous le lac Kivu, au pied du volcan Nyiragongo, actuellement en forte activité dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ont mis en garde, jeudi, les autorités, qui ont ordonné l’évacuation d’une partie de la ville de Goma.

Selon le gouverneur militaire, Constant Ndima, les risques dont ils s’agit « sont de plusieurs natures« : « interaction du magma avec l’eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu et émission de gaz en surface potentiellement dangereux« , a-t-il détaillé.

« La situation peut changer rapidement, elle est sous surveillance constante« , et en « prévision de cette éventuelle catastrophe, l’évacuation est obligatoire et se fera vers Sake (localité à 20 km à l’ouest de Goma). Elle devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport mis à disposition par les autorités provinciales dans chaque quartier« , a détaillé le gouverneur. « Les gens doivent emporter le seul minimum, pour donner la chance à tout le monde d’embarquer après avoir pris soin de fermer leurs maisons« , a-t-il conclu.

Des embouteillages sur des kilomètres

L’annonce d’une probable éruption sous terre et sous le lac, faite par le gouverneur militaire, Constant Ndima, a suscité l’exode de dizaines de milliers de personnes. Des embouteillages sur des kilomètres, bloquant la route quittant Goma par l’ouest, principal axe de sortie de la ville, ont été constatés dans la mi-journée.

Dans la cohue, l’énervement et la poussière, des files de voitures, camions, minibus surchargés tentaient d’avancer péniblement sur cette route reliant, sur plus de 25 kilomètres, Goma à la localité de Sake, dans la région montagneuse du Masisi, rapporte LeMonde.

Des milliers de piétons, des familles, des enfants, des vieillards, portant valises et balluchons, marchaient sur le bas-côté, tandis que quelques militaires et policiers tentaient, souvent impuissants, de fluidifier ce flot ininterrompu de véhicules, ajoute le média.

Des zones à risque

Dans son message, Constant Ndima a fait état de certaines zones à risque. Selon ses clarifications, il est fort probable que ces zones soient exposées à la coulée de lave, bien que cela « ne soit pas prévisible pour le moment ».

Les zones affectées par les risques de la coulée de lave sont les quartiers: