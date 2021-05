RDC: nouvelle éruption volcanique dans le parc des Virunga

Une semaine après l’éruption du volcan Nyiragongo, qui a fait une trentaine de morts et des milliers de déplacés, une seconde éruption a été signalée, ce samedi, dans le parc des Virunga, ont annoncé les autorités de la RDC.

Un second volcan, proche du volcan Nyiragongo dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en éruption, ce samedi matin, a annoncé à l’AFP le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. « Il y a aujourd’hui éruption du volcan Murara, situé dans un lieu non habité du parc de Virunga. Nous suivons de très près cette nouvelle évolution », a-t-il ajouté.

Mais, contrairement au volcan Nyiragongo, dont les coulées de lave ont fait plus de 30 morts et des milliers de déplacés, c’est « une éruption de faible intensité, qui a été enregistrée, selon le porte-parole. La lave coule dans une zone non habitée au sein du Parc des Virunga »

Le Murara est un petit volcan, souvent considéré comme un cratère secondaire du volcan Nyamuragira, l’un des deux grands volcans avec le Nyiragongo à la forte activité volcanique. Il est situé à environ 25 kilomètres au nord de la ville de Goma, et ses coulées de lave se déversent toujours dans la partie nord du parc national des Virungas, épargnant généralement les zones habitées.

« Zone rouge »

Le gouvernement, dont une importante délégation ministérielle séjourne, depuis lundi matin, à Goma, a réitéré ses appels à la « vigilance » et a demandé à la population de « rester à l’écoute » des autorités provinciales. Celles-ci ont posé comme priorité la surveillance des six volcans de la région, le maintien de l’ordre dans la ville et l’aide humanitaire aux sinistrés.