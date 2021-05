RDC: nommé ambassadeur par la Fécofa, Claude Makelele désavoue la Fédération congolaise

Alors que la Fédération congolaise de football (Fécofa) avait annoncé que Claude Makelélé a été nommé ambassadeur du football congolais, l’international français a désavoué la Fédération dans un message posté sur Instagram, jeudi.

Coup de théâtre en RDC. Claude Makelélé n’a jamais été ambassadeur du football congolais. L’ancien footballeur a démenti l’information dans un message posté, jeudi, sur les réseaux sociaux.

Dimanche, la Fédération congolaise de football (Fecofa) avait officialisé la nomination de l’ancien milieu de terrain, comme «ambassadeur du football congolais», notamment chargé de «convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les Léopards».

Dans sa note, l’ancien tricolore de 48 ans a reconnu avoir été approché par la Fédération congolaise mais n’a jamais signé d’engagement avec l’instance. «Suite à la récente publication dans les médias de ma nomination en tant qu’ambassadeur du football congolais, je me dois d’y apporter un démenti formel», a écrit l’ancien international français sur Instagram.

«J’ai effectivement été approché par la Fédération congolaise de football (FECOFA) à ce sujet, mais il n’y a eu strictement aucun accord ni engagement pris de ma part. Je suis déçu que de telles informations erronées aient été fournies, mais demeure néanmoins – et comme toujours – attentif aux développements et résultats de l’équipe nationale congolaise, et je leur apporte mon soutien.»

Une mauvaise publicité de la Fédération congolaise qui avait aussi été désavouée par Rolland Courbis, qui a démenti, samedi, avoir donné son accord de principe pour le poste de sélectionneur des Léopards,