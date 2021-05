RDC: la justice demande la levée de l’immunité de l’ex-Premier ministre Matata Ponyo

Le Procureur de la Cour de cassation a demandé la levée de l’immunité de l’avant-dernier Premier ministre de Joseph Kabila, Augustin Matata Ponyo, pour qu’il puisse être entendu dans une affaire en lien avec la gestion des fonds d’un parc agro-industriel, situé dans le Bandundu.

«Le parquet général a demandé au Sénat de lever l’immunité parlementaire de deux sénateurs: Matata Ponyo et Ida Kamaji. Il y a des indices sérieux de leur implication dans le détournement de l’argent destiné au parc agro-industriel de Bukangalonzo», a déclaré, lundi, à l’AFP, un haut magistrat du parquet près la Cour de cassation. Selon le rapport fait par l’inspecteur général des finances, qui pointe du doigt, Augustin Matata Ponyo, le projet a connu la débâcle après avoir englouti 285 millions de dollars américains, dont 205 millions auraient été détournés.

A lire aussi: RDC – Etat de siège à l’Est: les populations entre regain d’espoir et inquiétude grandissante

Des accusations que le mis en cause réfute avec véhémence: «Je ne crains rien. Je suis prêt à me présenter devant la justice», même si «l’injustice doit prévaloir sur la justice», a déclaré, dimanche, au cours d’une conférence de presse, Augustin Matata, rentré à Kinshasa, le jour même, en provenance de Guinée pour «répondre» de ces accusations.

De Conakry où je me trouve au service de l’Afrique, j’ai décidé d’écourter mon séjour de travail et de rentrer à Kinshasa pour faire face à une justice politiquement instrumentalisée. Je suis fier d’avoir servi mon pays dans la transparence et crois en la force de la vérité.