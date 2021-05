Racisme: Tom Cruise rend ses Golden Globes

L’acteur américain, Tom Cruise, a rendu ses trois trophées Golden Globes pour protester contre le manque de diversité de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), accusé de n’avoir aucun journaliste noir parmi ses membres.

Vivement critiquée ces dernières semaines pour son manque de diversité, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) vient de perdre un autre poids lourd. En effet, alors que Netflix et Amazon Studios avaient annoncé qu’ils ne travailleraient plus avec la HFPA, tant que l’organisation n’aurait pas adopté des changements radicaux, c’est Tom Cruise qui vient aussi de claquer la porte à l‘association. L’acteur américain a rendu ses trois trophées Golden Globes.

Récompensé par les Golden Globes du Meilleur acteur en 1990 pour « Né un 4 juillet », en 1997, pour « Jerry Maguire » et par celui du meilleur acteur dans un second rôle en 2000 pour « Magnolia », le comédien américain a renvoyé ses statuettes au siège de la HFPA en signe de mécontentement.

La réaction contre la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui est composée d’un petit groupe de journalistes internationaux, qui déterminent les nominés et les gagnants des Golden Globe Awards, a commencé après qu’un rapport de février du Los Angeles Times a révélé que l’organisation ne comptait pas de journaliste noir parmi ses membres.

D’après les médias américains, d’autres célébrités pourraient emboîter le pas à Tom Cruise. On parle, notamment, de Scarlett Johansson, nommée à 4 reprises. La star a, d’ailleurs, exhorté Hollywood à prendre du recul par rapport à la HFPA, tandis que Mark Ruffalo, lauréat d’un Golden Globe pour la mini-série « I Know This Much Is True », a récemment déclaré : « Le moment est venu de prendre du recul et de réparer les erreurs du passé ».