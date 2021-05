Qui est Abidemi Rufai, le Nigérian arrêté aux USA pour fraude de fil de 350 000 dollars ?

L’arrestation aux Etats-Unis, d’Abidemi Rufai, l’assistant maintenant suspendu du gouverneur d’Ogun, Dapo Abiodun, fait couler beaucoup d’encre et de salive, au Nigéria, comme dans la sous-région. Beaucoup s’impatientent d’en savoir plus sur ce Nigérian, auteur présumé d’une fraude de fil d’environ 140 millions de nairas aux Etats-Unis.

Vendredi, alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire américain, Abidemi Rufai a été arrêté à l’aéroport JFK de New York par le FBI et a comparu devant un tribunal, le 15 mai. En attente d’une audience de détention prévue pour le 19 mai, le politicien nigérian, très connu par son pseudo « Ruffy », est passible de 30 ans de prison pour des crimes impliquant des prestations «versées en relation avec une catastrophe ou une urgence déclarée par le président, comme la pandémie COVID-19», selon le procureur américain à Seattle.

A lire aussi: Nigéria: saisie de 153 millions de dollars dans la fortune d’une ex-ministre du Pétrole

Mais qui est-il? Selon The Nation, Abidemi Rufai est un marchand immobilier de 42 ans et propriétaire d’Ecobet Sport Betting, au Nigeria. Candidat de l’APC (All Progressives Congress) dans la circonscription fédérale centrale d’Ijebu à la Chambre des représentants, lors des élections de 2019, il est originaire d’Ijebu-Ode et membre de la populaire famille Mayodele.

Diplômé de l’Université d’État de Lagos et titulaire d’une maîtrise en administration publique de la même université, il a été nommé, en 2019, dans le comité de transition économique et les groupes de travail par le gouverneur de l’État d’Ogun, Dapo Abiodun, dans la catégorie éducation, jeunesse et sport. Il a également été nommé par le gouverneur Dapo Abiodun, en août 2020, en tant qu’assistant spécial principal pour des tâches spéciales, avant d’être suspendu.