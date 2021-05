PSG: un nouveau rapprochement entre Neymar et le Barça

A couteaux tirés sur le plan judiciaire, depuis le départ de Neymar pour le PSG, il y a quatre ans, le Brésilien et le FC Barcelone veulent enterrer la hache de guerre. Les deux camps ont conclu une paix judiciaire, selon les dernières informations de Mundo Deportivo.

Vers la fin de la guerre judiciaire entre Neymar et le Barça? Déclenché, il y a quatre ans, au lendemain du transfert du Brésilien au PSG pour un montant record de 222 millions d’euros, le bras de fer entre les deux parties semble désormais allé dans le sens de l’apaisement. C’est en tout cas ce que croit savoir Mundo Deportivo dans son édition de ce mardi.

Neymar réclame, depuis quatre ans, 43,65 millions d’euros, à son ancien club comme prime négociée dans son renouvellement de contrat, juste avant son départ; une somme que les Blaugrana ont refusé de payer. D’ailleurs, un tribunal espagnol a donné raison au club catalan, en sommant la star auriverde de verser 6,7 millions d’euros à son ancien club.

En plus, le Barça exige que Neymar lui verse 10 millions d’euros pour ne pas avoir correctement appliqué les retenues fiscales et ainsi coûté plus cher que prévu au club. Mais, aux dernières nouvelles, les deux parties ont décidé d’effacer leur ardoise, à en croire Mundo Deportivo.

Le Barça a donc décidé d’abandonner les 10 millions qu’il réclame à l’attaquant parisien et Neymar a aussi dit adieu à 43, 65 millions. Cet accord ne devrait donc plus tarder et devrait mettre un terme à tous les procès.