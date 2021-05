Proche-Orient: Antony Blinken promet de rouvrir le consulat américain à Jérusalem

Au premier jour de sa visite au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a indiqué, mardi 25 mai 2021, que les Etats-Unis rouvriraient leur consulat à Jérusalem, la représentation diplomatique auprès des Palestiniens, que l’administration Trump avait fusionné en 2019 avec la nouvelle ambassade américaine dans la ville.

« Comme je l’ai dit au Premier ministre (israélien, Benjamin) Netanyahu et au président (palestinien, Mahmoud) Abbas, les États-Unis veulent avancer sur la réouverture du consulat à Jérusalem », a assuré le chef de la diplomatie américaine, lors d’une conférence de presse à Ramallah. Cette réouverture sera “une manière importante pour notre pays de dialoguer et de fournir un soutien au peuple palestinien”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a également annoncé son intention de demander au Congrès de débloquer 75 millions de dollars (environ 61 millions d’euros) à destination des Palestiniens, après un nouveau cycle de violences dans les Territoires palestiniens.

Selon LCI, le chef de la diplomatie américaine souhaite, en plus de cette aide destinée au développement économique, allouer 5,5 millions de dollars (4,4 millions d’euros) d’aide urgente à la bande de Gaza, dévastée par 11 jours de guerre entre le Hamas au pouvoir et Israël, et 32 millions de dollars (26 millions d’euros) à l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).