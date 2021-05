Prix Marc-Vivien Foé: le Congolais Gaël Kakuta élu joueur africain de l’année 2021

Gaël Kakuta a été élu meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1), ce 17 mai 2021. Au classement, le milieu de terrain offensif âgé de 29 ans devance les attaquants Andy Delort (Montpellier HSC/Algérie) et Tino Kadewere (Olympique lyonnais/Zimbabwe).

Chaque année, RFI et France 24 récompense le meilleur joueur de football africain évoluant dans le Championnat de France de football, selon un jury de journalistes spécialisés. Cette année 2021, Gaël Kakuta qui fêtera ses 30 ans le 21 juin prochain va recevoir un peu par avance son cadeau d’anniversaire: le Prix Marc-Vivien Foé 2021.

Le milieu offensif a en effet été élu meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) sous les couleurs du RC Lens. Àgé de 29 ans, Gaël KakutaIl est le premier Léopard et le premier Lensois à remporter le prix Marc-Vivien Foé. Il a été désigné par un jury composé de plus de cent journalistes spécialistes du football français et africain à partir d’une liste de onze joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24.

Avec ses 11 buts marqués et ses 5 passes décisives en 34 matches joués, il a contribué à la très belle saison du RC Lens, actuel sixième de Ligue 1 malgré son statut de promu. Une contribution au collectif sang et or qui lui a valu la première place du classement du prix devant l’Algérien Andy Delort et le Zimbabwéen Tino Kadewere.

Les lauréats des précédentes éditions :

2020 : Victor Osimhen (Nigeria)

2019 : Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun)

2017 : Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc)

2015 : André Ayew (Ghana)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2012 : Younès Belhanda (Maroc)

2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2009 : Marouane Chamakh (Maroc).