Prix du test de Covid-19: « Le Bénin ne compte pas se soustraire de la décision de l’UEMOA »

A l’occasion du point de presse du Conseil des ministres, ce mercredi 12 mai 2021, le porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur la décision d’harmonisation du prix du test de Covid-19 dans l’espace l’UMOA. Selon Alain Orounla, le Bénin ne fait pas de la résistance face à cette décision de l’institution sous-régionale.

Le Bénin ne compte pas se rebeller contre la décision d’harmonisation du prix du test Covid-19 pour les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon Alain Orounla, le Bénin ne compte pas s’opposer au prix de 25 000 FCFA, fixé à la faveur de la 22ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Le Bénin ne traîne pas les pas, et n’a nullement l’intention de se soustraire de la décision de l’UEMOA. Alain Orounla, porte parole du gouvernement

Le ministre béninois de la Communication précise que l’UEMOA a laissé la volonté à chaque Etat de se conformer à cette directive d’harmonisation du prix. Il rassure que le Bénin se mettra aux pas avant d’autres pays, qui non plus ne l’ont pas encore fait. « Il n’y aucune résistance, aucune réticence à se conformer à un engagement volontairement et en toute responsabilité souscrit », assure Alain Orounla.

Le Bénin devancé par d’autres pays…

Le nouveau tarif applicable dans l’espace UEMOA pour les tests de Covid-19 est en vigueur depuis le 1er Mai 2021. Alors que plusieurs pays, comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et bien d’autres, se sont déjà conformés à cette décision, le Bénin continue à traîner les pas.

Les voyageurs à destination de Cotonou, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, sont toujours astreints au paiement de la somme de 51.125 FCFA. Par ailleurs, le coût du test de dépistage pour les voyageurs par voie terrestre est fixé à cinq mille (5000) francs CFA.

En dehors du coût de dépistage, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union ont fixé à 05 jours, à compter de la date de prélèvement, la durée de validité des tests de dépistage à l’entrée et au départ des aéroports membres. Ils ont également décidé de la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de Covid-19 réalisés par les structures nationales habilitées.