Primavera 1: la Juventus U19 s’offre la Lazio U19, Ange Josué Chibozo buteur

Avec un but du jeune attaquant béninois, Ange Josué Chibozo, la Juventus U19 s’est imposée face à la Lazio U19, à l’occasion de la 23è journée de Primavera 1. Une victoire précieuse des Turinois, qui reviennent à la 4è place au classement.

La Juventus juvénile se déplaçait, lundi, sur la pelouse de la Lazio U19 à l’occasion de la 23è journée de Primavera 1. Et à l’arrivée, les Bianconeri juniors se sont imposés sur le score de 2-1. Réalistes et adroits devant les buts, les jeunes Turinois ont su faire le nécessaire pour remporter les trois points de la victoire.

Grand artisan de ce succès, Ange Josué Chibozo a marqué l’un des deux buts de la Juventus. L’attaquant béninois a ouvert le score pour les siens à la 5è minute de jeu, avant de céder sa place à la 64è minute. Très utilisé cette saison, le futur avant-centre des Écureuils (on le souhaite) prend de plus en plus de galons au sein de son écurie, au point de devenir un cadre indispensable.

Avec cette victoire méritée, la Juventus U19 grappille de précieuses places et se hisse à la 4è position au classement. Avec 41 points au compteur, les jeunes pousses de la Vieille Dame ne sont plus qu’à trois longueurs du fauteuil de leader, détenu par la Sampdoria U19 (44 points).