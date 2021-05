Prépa Qualif CAN 2022: Bénin vs Zambie en amical au stade Général Mathieu Kérékou.

Afin de préparer au mieux le gros choc face à la Sierra Leone, en éliminatoire de la CAN 2022, le Bénin va livrer, le 8 juin, une rencontre amicale face à la Zambie, au stade Général Mathieu Kérékou,

Initialement prévu en mars, mais finalement annulé, suite aux supposés tests positifs au Covid-19 de 5 joueurs de l’équipe visiteuse, le match, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, entre la Sierra Leone et le Bénin, se jouera entre le 12 et 14 juin prochains.

En prélude à cette rencontre, le sélectionneur Michel Dussuyer a convoqué un groupe de 23 joueurs avec plusieurs cadres, mais également quelques locaux. Le groupe, dont certains sont déjà au pays, devrait être au complet, d’ici la fin de la semaine.

Les Écureuils vont, d’ailleurs, croiser le fer avec la Zambie, le 8 juin prochain, au stade Général Mathieu Kérékou, un match amical face aux Chipolopolos,, histoire de régler les derniers automatismes avant le choc face aux Leones Stars

A un point de la qualification

Deuxième du groupe L avec trois points d’avance sur leurs adversaires, le Bénin n’a besoin que d’un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun.