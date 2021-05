Premier League: Le derby, Man United – Liverpool, reprogrammé

La Premier League a dévoilé, ce mercredi 5 mai 2021, la nouvelle date du derby d’Angleterre entre Manchester United et Liverpool. Reporté dimanche dernier, le choc a été reprogrammé au jeudi 13 mai 2021.

Le derby entre Manchester United et Liverpool en Premier League, qui devait se jouer ce dimanche, a été reporté, suite aux manifestations des fans de United contre la famille Glazer, les propriétaires du club mancunien.

Après plusieurs discussions, la Premier League a finalement décidé de reprogrammer ce choc au jeudi 13 mai prochain. Un choc qui n’aura plus vraiment d’incidence sur le titre en Angleterre, mais qui sera quand même très attendu par les fans de foot.

L’institution du foot anglais en a également profité pour dévoiler le calendrier des 36ème et 37ème journées, qui se dérouleront en semaine. Des journées qui marqueront également le retour du public dans les stades anglais, avec une jauge maximale de 10 000 personnes.

