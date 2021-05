Premier League: Guardiola récompensé pour sa saison incroyable avec Manchester City

Auteur d’une incroyable saison à la tête de Manchester City, avec notamment le titre de champion d’Angleterre, Pep Guardiola (50 ans) a été élu, ce lundi 25 mai 2021, entraîneur de l’année en Premier League par ses pairs; une distinction méritée.

Considéré par plusieurs observateurs comme le meilleur entraîneur de l’histoire du football, Pep Guardiola ne cesse d’écrire sa légende. Le technicien a été élu, ce mardi, entraîneur de l’année en Premier League par ses pairs. Le technicien espagnol remporte ainsi le trophée Sir Alex Ferguson, distinction rattachée à la League Managers Association (LMA), l’association des entraîneurs de l’autre côté de la Manche. L’ex-coach du Barça devance Marcelo Bielsa (Leeds United) et Daniel Farke (Norwich City), qui complètent le podium.

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



