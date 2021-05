Pratique et promotion du sport au Togo: le Parlement adopte une nouvelle législation

L’Assemblée nationale du Togo a adopté, mardi, le projet de loi fixant les règles d’organisation, de développement et de promotion des activités sportives. Ce projet vise à mieux encadrer le domaine du sport au Togo.

Le monde du sport au Togo dispose désormais d’un nouveau cadre législatif, destiné à booster la pratique des activités physiques et sportives sur tout le territoire. Le Parlement a adopté, mardi, le projet de loi fixant les règles d’organisation, de développement et de promotion de ces activités.

Le nouveau texte, riche de 67 articles, est une révision de la charte de 2011 qui était devenue totalement inadaptée face aux évolutions et aux nouvelles ambitions du pays, indique le communiqué du Gouvernement. Entre autres retouches, elle introduit surtout trois grandes innovations : le transfert de la tutelle de l’enseignement de l’Education physique et sportive (EPS) aux ministères chargés de l’Education nationale, le rattachement définitif de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à l’Université de Lomé, et la création de deux nouvelles fédérations (respectivement pour les sports scolaires et les sports universitaires), en remplacement de l’ancienne fédération (FETOSSU) qui regroupait les deux.

En outre, la législation rénovée insiste également sur la professionnalisation, fait la part belle au sport amateur, et promeut le sport pour tous, notamment sur les lieux de travail et pour les personnes handicapées, peut-on lire sur le site du Gouvernement togolais. “L’introduction de ces innovations est portée par l’engagement de faire du sport, un levier d’inclusion et de développement socio-économique du Togo”, a expliqué le ministre des Sports, le médecin-Commandant Lidi Bessi-Kama lors du vote au Parlement.

Pour l’autorité ministérielle, l’adoption de ce nouvel outil doit “inaugurer un nouveau départ”, “permettre à la jeunesse togolaise d’écrire de nouvelles pages” du sport national, et rendre les “sportifs togolais de plus en plus compétitifs”, afin de “procurer d’intenses moments de communion et de joie au public sportif”.