Pipeline Bénin-Niger: les travaux officiellement lancés ce jeudi par Abdoulaye Bio Tchané

La mise en œuvre du Projet Pipeline Bénin-Niger est entrée dans sa phase de réalisation. Le Bénin sera bientôt traversé par un pipeline d’exportation de pétrole brut, qui quittera Agadem pour chuter à Sèmè-Kpodji, dans le département de l’Ouémé. Les travaux ont été officiellement lancés, ce jeudi, par le ministre Abdoulaye Bio Tchané.

Le lancement des travaux de construction du pipeline Bénin-Niger a eu lieu, ce jeudi 20 Mai 2021, sur le site de la station de Sèmè-Kpodji.

C’est le ministre du Développement et du Plan, Abdoulaye Bio Tchané, qui a procédé au lancement de ce projet, qui va générer plus de 500 emplois permanents, et impacter l’économie nationale de 300 Milliards de francs CFA, comme droit de transit et recettes fiscales pour les vingt premières années d’exploitation.

Long d’environ 2.000 kilomètres, dont 685 kilomètres au Bénin, le Pipeline Export Niger-Bénin coûtera 608 Milliards de FCFA, entièrement financés par la Société West Africa Oil Pipeline Benin Company.

Ce projet vise à renforcer la capacité d’exportation pétrolière du Niger, pays producteur de pétrole, et permettre au Bénin de connaître un développement socio-économique considérable.

Le Projet Pipeline Export Niger-Bénin comporte une station terminale à Sèmè-Kpodji, deux stations de pompage à Gogounou et Tchatchou, un terminal d’exportation en haute mer. Il traverse cinq départements et 141 villages, et offrira 3.000 emplois, lors de la phase de construction, qui va durer deux ans.